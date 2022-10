Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 17 ottobre 2022

(Di martedì 18 ottobre 2022): idei programmi più visti di17, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la serie tv Sopravvissuti ha totalizzato 2979 spettatori, 14.89% di share, nel primo episodio e 2499 (15.81%) nel secondo; su Canale5 la puntata del reality Grande Fratello VIP ha avuto 2652 spettatori (share 20.76%). Il film The Foreigner su Italia1 ha catturato 1190 spettatori (6.50%); su Rai2 il varietà Stasera tutto è possibile si è portato a casa 1535 spettatori (9.81%), mentre la puntata del programma PresaDiretta su Rai3 ha interessato 930 spettatori (4.92%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica ha totalizzato 918 ...

Verissimo:in calo Verissimo,: iDomenica 16 ottobre:prima serata Domenica 16 ottobre 2022, Verissimo ha registrato un calo di. Il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin ha perso qualche ...La politicaun po' più i cittadini, tenda l'orecchio'. Il rischio è quello di superare il ... E sugli ultimicovid, Vaia rassicura: 'Quasi cento morti venerdì Si ma quasi tutti con gravi ...Sembrava una sfida persa in partenza quella tra il nuovo mattino di Rai 1 e Canale 5. Complici gli ascolti non troppo esaltanti della rassegna stampa e delle edizioni mattutine del Tg, UnoMattina part ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...