WWE | SmackDown post-Extreme Rules vede i propri ascolti salire

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Lo scorso venerdì è andata in onda su FOX la puntata settimanale di Friday Night, la puntata che è stata quella successiva ad, per quanto riguarda i dati sugliha fatto registrare una media di 2.274.000 spettatori e un rating di 0.54 nella fascia demografica 18-49. Ancora in salita Lo show blu continua il suo buon periodo e anche questa settimana fa registrare un aumento neglirispetto alla settimana precedente, con il numero del rating che rimane stabile. Lo show si è classificato al 5°o della classifica dei 150 show via cavo della serata.

Il samoano è adesso in pianta stabile ae saranno quindi altri cinque lottatori a contendersi l'NXT North American Championship.NXT Women's Championship: Mandy Rose vs Alba Fyre L'...Women's Championship: Ronda Rousey batte Liv Morgan in un Extreme Rules Match Primo shock della serata: giunge a conclusione il regno titolato di Liv Morgan, diventata campionessa a ...Nel periodo migliore di Smackdown per il nostro paese, ovvero ad inizio degli anni 2000, dove lo show blu della WWE veniva trasmesso in chiaro sulle reti della Mediaset, una delle coppie che aveva mag ...Sasha Banks si troverebbe in Italia, più precisamente a Firenze, come confermato tramite le proprie storie su Instagram.