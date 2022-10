Osimhen | l’agente chiarisce | “Tanto interesse per lui | ma vuole restare al Napoli”

(Di lunedì 17 ottobre 2022)disul futuro dell’attaccantedi Victor, Roberto Calenda, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kissdove ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

CalcioNapoli24

Roberto Calenda,di Juan Jesus e Victorcommenta ironicamente su Twitter la vittoria del Napoli sul Bologna grazie ai gol dei suoi assistiti: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...Napoli - Ajax,'arbitro Zwayer fu coinvolto in una combine in ... VAR: Osmers - Fritz) il 41enneimmobiliare di Berlino, ... Due gol annullati al Napoli, per netto fuorigioco di, e un ... Osimhen, l'agente: "Victor vuole continuare la sua esperienza a Napoli ma il mercato è dinamico. Mi sento di dire soltanto una cosa..."