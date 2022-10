Napoli | caccia alle streghe | nessuno tocchi Alex Meret

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 17 ottobre 2022)è stato autore di una disattenzione in-Bologna, cominciano le critiche, ma il portiere ha sfoggiato prestazioni super. L’errore sul tiro di Barrow c’è tutto,va per bloccare ma sarebbe stato meglio deviare, se ne accorge strada facendo ed in quel lasso di tempo non prova né una presa né una deviazione. Per chiunque abbia giocato a calcio, sa che quando sei indeciso, alla fine non ti riesce bene nulla. Parliamo di un secondo se tutto va bene, di una frazione di esso in cui bisogna decidere. Quindi l’errore è chiaro, ma ora buttare la croce susembra veramente troppo. In tanti hanno attaccato il portiere, senza perdonargli nemmeno il primo errore da quando è cominciata la stagione.-Bologna:va tutelato In quattordici partite ...