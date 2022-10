Meloni-Berlusconi | scenario impensabile | ecco come andrà a finire

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 ottobre 2022) "Sono convinto che fra Silvioe Giorgiasi ricomporrà tutto". A dirlo il capogruppo uscente di Forza Italia, alla Camera, Paolo Barelli a proposito dell'incontro tra il leader azzurro e la premier in pectore, in programma a via della Scrofa, sede di Fdi. "Nella vita tutto si ricompone", spiega l'esponente di Forza Italia. Quanto alla scelta del luogo per il vertice "Non è così fondamentale", spiega il deputato di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, "uno si incontra di volta in volta dove è più utile e comodo, non c'è nulla di male incontrarsi a via della Scrofa". La sinistra dunque "si metta l'anima in pace: siamo qui per risollevare la nostra Nazione", ha spiegato la leader Fdi, dopo aver passato la domenica a rintuzzare gli "attacchi scomposti dell'opposizione. Intanto si è stemperato il clima, grazie al lavoro "di fioretto" dei ...