Lesioni e minacce all' ex moglie | Cipollini condannato

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il casocontinua a far discutere. E intanto arriva la condanna dell'ex ciclista. Tre anni di reclusione e 85mila euro di risarcimento: è la condanna inflitta a Mario, accusato, tra le altre cose, diall'exSabrina Landucci. Tra i migliori velocisti al mondo, l'ex ciclistaè stato denunciato dall'ex, sorella dell'ex calciatore Marco Landucci, oggi vice di Max Allegri alla Juventus, fatto che ha dato il via a tutta la vicenda. La Pm aveva chiesto 2 anni di reclusione per lee leall'exe altri 6 mesi per lea Silvio Giusti, attuale compagno alla donna. La giudice, invece, ha inasprito la pena ...

