Calcio | Bologna | Arnautovic torna in gruppo

I campi delle discariche dove andava a trovare scarpette 1 di 11 Il ritorno del guerriero Victor Victor Osimhen , autore del 3 - 2 decisivo nel match del Napoli contro il, è rientrato dopo un ...L'attaccante aveva saltato la gara col Napoli- Buone notizie per Thiago Motta e il suo. Dopo la trasferta di Napoli i rossoblù sono tornati ad allenarsi al Centro Tecnico Niccolò Galli: lavoro di scarico per i titolari di ieri, seduta tecnico - tattica per gli altri. Torna in ...L'attaccante aveva saltato la gara col Napoli BOLOGNA (ITALPRESS) - Buone notizie per Thiago Motta e il suo Bologna. Dopo la trasferta di Napoli ...CALCIO – Il Napoli vola e con la decima vittoria consecutiva si trova ora in testa al campionato, in solitaria. Luciano Spalletti può sorridere perché ha ritrov ...