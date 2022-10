Bonus edilizi | visto di conformità e decreto anti frodi

(Di lunedì 17 ottobre 2022) L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti a proposito delle modalità di applicazione deldiche è obbligatorio per ianche in considerazione dell’entrata in vigore delin programma per il prossimo 12 novembre. Le Entrate hanno risolto diversi dubbi dei contribuenti e al tempo stesso hanno consentito di capire in che modo devono agire i professionisti che dovranno rilasciare ildi. La congruità delle spese In riferimento allegge n. 34 del 2020 del Ministero della transizione ecologica, l’articolo 119 al comma 13 bis fa riferimento all’identificazione dei valori massimi per specifiche ...

L'Agenzia delle Entrate torna a fornire chiarimenti in tema di. In una risposta fornita il 12 ottobre scorso l'Agenzia illustra come deve essere compilata la comunicazione per l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in ...... o perlomeno in linea con gli ultimi aggiornamenti, iresteranno a disposizione anche nel 2023. A cominciare da quelli maggiori legati agli interventi, nell'ambito dei quali può essere ... 110% e bonus edilizi minori: la mappa delle scadenze