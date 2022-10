Asterigos Curse Of The Stars | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

(Di lunedì 17 ottobre 2022) In quest’ultimo periodo abbiamo avuto modo di immergerci in una nuova esperienza ruolistica, seppure ben lontana dall’essere un tripla A, a seguire dunque ladiof the, il quale vi farà vestire i panni di Hilda, che dovrà affrontare un lungo viaggio ricco di insidie e pericoli vari, nel tentativo di salvare suo padre.Il mondo di gioco è suddiviso in aree esplorabili liberamente senza caricamenti, seppure non sia un open world, con tanto di hub presso il quale fare ritorno per accettare nuovi incarichi, potenziarsi, ristorarsi e risposarsi, oltre che dialogare con i personaggi presenti al suo interno. La città di Aphes, dove ha luogo la storia, è costellata di checkpoint, con attività secondarie, nemici da sconfiggere, ...

Ecco le 11 nuove aggiunte in arrivo in catalogo questa settimana:of the Stars; Kamiwaza: Way of the Thief; LEGO Bricktales; Ozymandias: Bronze Age Empire Sim; PC Building Simulator ...Sono disponibili già questa settimana:of the Stars (nuovo lancio su Steam) Kamiwaza: Way of the Thief (nuovo lancio su Steam) LEGO Bricktales (nuovo lancio su Steam ed Epic Games)