Amadeus da record | il suo ultimo Sanremo conquista il 30esimo disco di platino

Leggi su biccy

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Questa settimana il Festival di2022 diha portato a casa un altrodi. Da tempo parliamo già dell’edizione 2023 del Festival. Conosciamo la data (dal 7 all’11 febbraio), il conduttore e direttore artistico e la co-conduttrice della prima e dell’ultima serata (Chiara Ferragni). Eppure, nonostante tutti gli occhi stiano già guardando avanti in attesa di scoprire ulteriori novità, quello concluso sette mesi fa continua a esistere in tutte le classifiche: iTunes, Spotify e radiofoniche. Proprio oggi, infatti, è stato certificato un altro di: Perfetta Così di Aka7even. In totale i singoli di2022 dihanno ottenuto in tutto 30 dischi die 6 dischi d’oro. Rimangono tutt’ora senza certificazioni ...