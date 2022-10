Tommasetti Lega | “De Luca insulta | Letta tace”

Agenda Politica

La replica di Aurelio) "Nel definire 'troglodita' il neopresidente della Camera, che fra l'altro ha tre lauree ed è persona colta e sensibile, Vincenzo De Luca non ha solo offeso e ...Salerno . 'Ancora nessuna risposta della Regione al problema dei trasporti universitari e la situazione continua a peggiorare'. Così il prof. Aurelio, Dirigente della. 'Episodi di sovraffollamento e assenza di sicurezza sono all'ordine del giorno, come quello verificatosi ieri nel Terminal Bus dell'Università di Salerno - continua ... AURELIO TOMMASETTI (LEGA): "DE LUCA INSULTA ED IL SEGRETARIO LETTA TACE" “La ripresa delle attività didattiche in presenza nel nostro ateneo ha messo in luce ancora una volta una grave carenza: il sistema di trasporti è assolutam ...Politica: Originario di Acquavena, suggestiva frazione di Roccagloriosa, il Consigliere Regionale della Lega Attilio Pierro (nella foto, con..