Roma | in piazza la protesta dei “carrelli vuoti” | “Sul caro-bollette il governo è inesistente I poveri pagano il prezzo di una guerra assurda”

(Di domenica 16 ottobre 2022) Centinaia di persone sono scese in strada aieri, sabato 15 ottobre, perre contro il-vita l’aumento dei prezzi dell’energia e dei beni di prima necessità. Ad aprire il corteo una fila didella spesaa simboleggiare la difficoltà per le famiglie di fronte alla crescita sproporzionata dei prezzi, alla speculazione che sta mettendo in difficoltà milioni di italiani L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ATAC Roma

... che sonoe Milano. Oggi, se vuoi essere una grande azienda e muoverti nel mercato come tale, ... come Paolo Leo, stiamo lavorando molto intensamente su Milano, perché questa è una...Il sito non c'è e il paventato commissariamento dell'ente diGramsci neanche. "Vale la pena ... Ancheha finalmente cambiato metodo di lavoro e posto questo principio alla base del suo ciclo ... Domenica 16 ottobre, XXI Edizione della manifestazione sportiva “Roma Urbs Mundi” - Atac All'oratorio della parrocchia grandi e bambini si sono ritrovati per assistere all'esibizione del Centro di danza e cultura VAD ...Qualcuno lo ha già fatto notare che ricorre il centenario della marcia su Roma. Vincenzo De Luca, tuttavia, per il 28 ottobre ha non solo convocato tutti (e quando si dice tutti, significa che davvero ...