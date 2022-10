Per Thiago Motta Napoli è sempre stata l’acqua di Lourdes Ma ora i miracoli li fa Juan Jesus

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 16 ottobre 2022)A quei cazzotti che una volta ci lasciavano al tappeto. A Quei cazzotti che ci mettevano all’angolo fino a che non ci sfiancavano, Ora ci ribelliamo senza cercare alibi ma buttando in campo tutta la rabbia degli anni passati. La rabbia dei forti. Perdi. Miracolato in più occasioni ed anche da Politano che si divora na’ fella ‘ e goal annanza ‘a porta, trova il vantaggio senza volerlo ma i, in fondo, li fa solo… Il numero 10 è un ideale, un stato mentale, un sorriso tra le ombre, un filo d’olio che ti insaporisce una banale pietanza. Un solco profondo tra il calcio giocato e quello poetizzato. Kvara è un angelo prestato ...