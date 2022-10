Funzioni migliori e uniche dell' Apple Watch

Leggi su navigaweb

(Di domenica 16 ottobre 2022) Uno deiregali tecnologici degli ultimi anni è senza ombra di dubbio l', un orologio con cinturino e schermo touchscreen con funzionalità interattive così da poter leggere i messaggi e notifiche da altre applicazioni senza dover tirare fuori il telefono dalla borsa o dalla tasca. Come qualsiasi prodotto, anche lo smartè un buon successo, nonostante il prezzo così elevato da far pensare più a un oggetto di lusso o uno "status symbol". Il prezzo è giustificato anche dalle numerosenascoste presenti nell'orologio, che spesso vengono ignorare o non vengono sfruttate appieno da tutti gli utenti. In questa guida vi mostreremo leed...