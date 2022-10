Eccellenza | aggressione dei tifosi negli spogliatoi dopo Erconalese-Agropoli

Leggi su sportface

(Di domenica 16 ottobre 2022) Incredibile ciò che è successo nella giornata di sabato nelpartita di Ercolanese-, valida per il girone B di. Al termine della gara, conclusasi 5-2 per gli ospiti allo stadio ‘Solaro’ di Ercolano, un gruppo di pseudodella squadra di casa, ha fatto irruzione, scagliandosi contro dirigenti e tesserati della squadra ospite. All’arrivo di diverse pattuglie dei carabinieri si sono dati alla fuga. Ecco la nota della società: “In queste ore la società sta fornendo totale collaborazione alle forze dell’ordine per l’individuazione dei responsabili. Atti come quelli di oggi non solo offendono chi investe nel calcio ad Ercolano, ma pongono seri dubbi sui valori sportivi che animano gruppetti di scalmanati irresponsabili. Fatti di questo tipo ...