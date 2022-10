(Di domenica 16 ottobre 2022) Sono tre i tennistial via nel "Dove Man+Care2", torneo Challenger ATO con 53.120 dollari di montepremi in corso sui campi in terra rossa di, in Cile. Non troppo fortunato ...

Tiscali

Sonoi tennisti italiani al via nel "Dove Man+Care2", torneo Challenger ATO con 53.120 dollari di montepremi in corso sui campi in terra rossa di, in Cile. Non troppo fortunato nel ...Rebolledo Salinas, riferendosi alla zona lacustre nella regione di" non può non pensare ... duratoanni. In questo periodo abbiamo organizzato numerosi incontri di riflessione e giornate ... Coquimbo: tre gli italiani in tabellone Sono tre i tennisti italiani al via nel 'Dove Man+Care Coquimbo 2', torneo Challenger ATO con 53.120 dollari di montepremi in corso sui campi ...