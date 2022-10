(Di domenica 16 ottobre 2022) Sicuro, deciso, determinato. Quando Francescosi muove dà l'impressione di avere totale consapevolezza di sé e degli altri. In campo, come stiamo vedendo nell'inizio di questa avventura all'...

La Gazzetta dello Sport

Sicuro, deciso, determinato. Quando Francescosi muove dà l'impressione di avere totale consapevolezza di sé e degli altri. In campo, come stiamo vedendo nell'inizio di questa avventura all'Inter, e anche fuori, come dimostra dopo la ...Ha passato l' estatedifficile della sua vita, osteggiato da quelli che per lustri erano stati i suoi tifosi e non ... Oggisi è preso la maglia da titolare dell'Inter ma non dimentica quei ... Acerbi: "Più uomo io di chi mi ha puntato il dito contro, critiche vergognose dopo Lazio-Milan "