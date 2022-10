Tennis | è nata la primogenita di Monfils e Svitolina

Leggi su sportface

(Di sabato 15 ottobre 2022) Fiocco rosa nel mondo del: Gaeled Elinahanno infatti annunciato, tramite i propri profili social, la nascita della loroSkaï. “Ho passato la notte più incredibile della mia vita, che si è chiusa con il regalo più bello intorno alle 6. Elina è stata forte e coraggiosa. Non posso ringraziare abbastanza mia moglie e Dio per questo momento speciale. Benvenuta al mondo, mia piccola principessa Skaï”, il messaggio pubblicato dalta francese, riportato di seguito. I had the most amazing night of my life, which ended with the most beautiful gift around 6:00Am. Elina was strong and brave I can t thx enough my wife and God for this special moment Welcome to the world my little princess SKAÏ pic.twitter.com/gWwg6c7pYb — Gael(@Gael ...