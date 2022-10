Pallavolo | Egonu | ' sono stanca | potrei prendermi una pausa dalla Nazionale' **

(Di sabato 15 ottobre 2022) Apeldoorn, 15 ott. - (Adnkronos) - “Mi hanno chiesto anche se fossi italiana…questa è la mia ultima partita in. Non puoi capire“. La stella dellaitaliana di pallavolo Paolasi sfoga così, rivolgendosi al suo procuratore Marco Reguzzoni, al termine della finale per il terzo posto ai mondiali vinta dalle azzurre per 3-0 sugli Stati Uniti. Qualche minuto dopo ai microfoni di Rai Sportprecisa. "moltoadesso,una, non dico però di lasciarla".

Un'ottima Paolaha lanciato la fuga azzurra, mandando in crisi le campionesse olimpiche (19 - 15). Le ragazze di Mazzanti non hanno più abbassato il livello (21 - 17), viaggiando spedite fino ...In questa stagione lafemminile italiana ha vinto la Volleyball Nations League e i Giochi del Mediterraneo. Eccellente come sempre la prestazione di Paolache ha messo a referto 25 ...(Adnkronos) – “Mi hanno chiesto addirittura perché sono italiana”. Paola Egonu in lacrime. La stella della Nazionale femminile di pallavolo, bronzo ai Mondiali in Olanda, si sfoga a bordocampo. Un vid ...Paola Egonu non ne può più. La campionessa del volley azzurro, dopo il 3-0 agli Stati Uniti che ha regalato all’Italia il bronzo al Mondiale, in lacrime, è esplosa con il suo procuratore Marco Reguzzo ...