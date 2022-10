Inter | Gazzetta | “Incontro nelle prossime settimane per il rinnovo di Skriniar”

Leggi su seriea24

(Di sabato 15 ottobre 2022)- L’si prepara intensamente alla vigilia della gara contro la Salernitana, in programma domani alle ore 12:30. Ore molto calde in casa, si tratta per ildi Milan, che era molto vicino all’addio nella finestra estiva di mercato. Lo Slovacco dopo non essere partito vorrebbe ritrovare la serenità, firmando il prolungamento del contratto. Ecco di seguito, le parole dellasu un suo probabile: “La prossima settimana dovrebbe infatti avvenire l’tra il club nerazzurro e l’entourage dello slovacco per iniziare a impostare la trattativa per l’eventuale prolungamento del contratto dell’ex Sampdoria, che scade nel prossimo giugno. La società meneghina avrebbe pronta un’offerta ...