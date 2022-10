Convocati Spezia | si ferma Kovalenko | torna Sala

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Iselezionati da Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese, per il match contro lo, in programma domenica alle 15. PORTIERI - Carnesecchi (12), Saro (13), Sarr (45) DIFENSORI - Aiwu (...Oggi sono state diramate le convocazioni della Nazionale italiana di football americano per il raduno di Cadimare (La) dal 26 al 29 ottobre che farà da preludio all'incontro con la Gran Bretagna valido per il turno unico di qualificazione agli Europei 2023 che si terrà a Milano il 30 ... Domani Spezia-Cremonese, i convocati di Alvini: torna Ghiglione, out Radu e Chiriches Di seguito le ultime dai campi su Spezia-Cremonese, raccolte dagli inviati di TMW: Spezia-Cremonese - Domenica 2 Ottobre, ore 15.00, stadio Picco .Mister Luca Gotti annuncia uno Spezia diverso contro la Cremonese:"Gli atteggiamenti sono importanti, a Monza hanno deciso gli episodi ma dopo una buona partenza siamo cambiati una volta subito il pri ...