Bari-Ascoli | Serie B | probabili formazioni | pronostico e dove vederla

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ilper continuare a vincere e confermarsi in testa alla classifica, l’per ritrovare un successo che manca da 5 giornate e riportarsi a contatto con la zona playoff. Allo stadio San Nicola diva in scena, delicata sfida fra duein stati di forma opposti, valevole per la nona giornata del campionato diB. Il fischio d’inizio all’incontro è in programma alle ore 16:15 di oggi. Il momento delle due squadre Con il 2-1 rifilato sabato scorso al Venezia ildi Mignani ha raggiunto quota 4 vittorie consecutive inB, portandosi in testa alla classifica con 18 punti al pari della Reggina. I Galletti, inoltre, restano l’unica squadra ancora imbattuta da inizio stagione, visti i 5 ...