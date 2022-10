UFFICIALE – Il top player del City rinnova fino al 2027!

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Visto il suo incredibile rendimento in questi primi due mesi stagionali, il Manchesterha deciso di “ringraziare” uno dei suoi giocatori più importanti con un ricco rinnovo. La scadenza del suo precedente accordo era prevista per il giugno del 2024, ma, al fine di evitare possibili rumors di mercato, i Citizens hanno deciso di muoversi in anticipo. Il club inglese ha infatti ufficializzato negli scorsi minuti che Phil Foden ha prolungato il proprio contrattoal 2027. ManchesterRinnovo Foden Le cifre esatte del suo nuovo stipendio non sono ancora note, ma pare sia previsto un importante adeguamento vista la sua crucialità nella rosa. Arrivato nelle giovanili del Manchesternel 2009, ad appena 9 anni, Foden ha finalmente raggiunto la prima squadra del club nell’estate del 2017. Di lì in ...

