Ucraina | Oms Europa | ' 8 mesi di guerra | 620 attacchi a sanità'

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Milano, 14 ott. (Adnkronos Salute) - "Tra 10 giorni segneremo 8diimplacabile in. Ma questa settimana i bombardamenti a Kiev, Dnipro e di altre città nel Paese hanno rifocalizzato l'attenzione globale sulla sopravvivenza della popolazione civile e sulla sopravvivenza dello stesso sistema sanitario. La priorità immediata" è ora "rispondere urgentemente ai danni causati dagli ultimialla. Il totale attuale di quelli confermati dall'Organizzazione mondiale dellaè salito a 620 dall'inizio del conflitto a febbraio. Dobbiamo aumentare il nostro sostegno al processo di ricostruzione". Sono le parole del direttore regionale dell'Oms per l', Hans Kluge, che oggi ha fatto il punto sulla situazione in. ...

RaiNews

Putin potrebbe aver sacrificato, per un po', un pezzo della scacchiera - Kharkov: dopo tutto, il mandato dell'non è quello di tenere il terreno, ma di smilitarizzare l'. Mosca ha persino ...... ricordando anche la guerra in. Sono riferimenti bipartisan e ne arriveranno altri per ... Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare: - Ecco perché ha vinto Giorgia Meloni - L: "... Live guerra in Ucraina. la cronaca minuto per minuto, giorno 233 - AP: russi hanno portato via bimbi ucraini facendogli credere di essere stati abbandonati - AP: russi hanno portato via bimbi ucraini facendogli credere di essere stati abbandonati Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il Covid è tornato a bussare alle porte d'Europa: secondo le autorità sanitarie la prossima ondata è dietro l'angolo.