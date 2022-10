Qualunquemente | tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 3

Leggi su tpi

(Di venerdì 14 ottobre 2022): trama, cast e streaming delStasera, venerdì 14 ottobre 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in ondadel 2011 diretto da Giulio Manfredonia. Il protagonista è Antonio Albanese, che veste i panni del suo personaggio Cetto La Qualunque. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Dopo una lunga latitanza all’estero per sfuggire alla giustizia, il corrotto imprenditore calabrese Cetto La Qualunque torna al suo paese, Marina di Sopra, con la sua nuova famiglia, una ragazza sudamericana denominata “Cosa” e la figlia di quest’ultima; ritrovati la moglie Carmen e il figlio Melo, Cetto scopre che il paese è a “rischio legalità” e che quindi tutte le sue proprietà – figlie di abusi, illegalità e soprusi vari – sono a rischio: per scongiurare il pericolo Cetto, convinto dai ...