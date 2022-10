Nissan X - Trail | la prova del Suv ibrido che va come un elettrico

X -ha un prezzo che parte da 38.080 euro per la Visia a due ruote motorici a 5 posti. Fino a 50.970 euro per la Tekna a sette posti a trazione integrale. A novembre sarà in ...Volendo, 4x4 LaX -è una crossover full hybrid tutta nuova, adatta anche alle famiglie numerose: per 900 euro in più, le versioni 4x4 si possono avere con due strapuntini aggiuntivi a scomparsa nel ...Annuncio vendita Nissan X-Trail 1.6 dCi 4WD Acenta usata del 2017 a Imola, Bologna nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Annuncio vendita Nissan X-Trail 1.6 dCi 2WD Tekna usata del 2017 a Alcamo, Trapani nella sezione Auto usate di Automoto.it ...