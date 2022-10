Juventus | capitolo ritiro | Allegri fa chiarezza in conferenza

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Alla vigilia del Derby della Mole, Massimilianoè intervenuto instampa per parlare della sfida con il Torino. Laattraversa un momentaccio sul campo e fuori, pieno di voci, illazioni e difficoltà di rapporto tra società, allenatore e giocatori. La domanda principale ha riguardato proprio l’indiscrezione per cui alcuni giocatori non avrebbero gradito ilpost Maccabi Haifa: “Sono voci infondate. La squadra non si è mai opposta al, capiamo il momento. Siamo concentrati per uscire da questa situazione. Dobbiamo fare risultati”. Parlando di reazione: “Domani è il Derby, la partita è sentita da tutti. sarà difficile, il Toro aggredisce e mette intensità. Bisogna stare attenti, lavorare di squadra e ottenere un risultato positivo”. Tornando al ...