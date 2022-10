Google Pixel Watch può caricarsi in modalità wireless senza supporto ufficiale

...e con a bordo un sistema operativo in grado di fare fronte comune assieme agli altri partner... Il display Super AMOLED da 1,4 mantiene l'alta risoluzione di 450×450(321ppi) e l'ottima ...2 condivisioni Condividi Tweet Adamo Genco FONTE Notizie Relazionate AppsAndroid Articolo7 e 7 Pro, tempo di modding: ecco Factory Image e sorgenti kernel 4 14 Ottobre 2022Nonostante le smentite da parte di Google, sembra che il nuovo Pixel Watch offra anche il supporto per la ricarica wireless.A marzo entrerà in vigore un nuovo regolamento che potrebbe mettere fuori gioco i televisori 8K e MicroLED, a meno che non intervenga un processo di revisione. I consumi energetici sotto la lente d'in ...