Gli scatti di Alex Prager celebrano il bar come luogo di inclusione

(Di venerdì 14 ottobre 2022) I caffè sono i luoghi in cui le diversità si incontrano. I luoghi elettivi per sorseggiare la bevanda che arriva da lontano e che consumiamo, soprattutto in Italia, con la regolarità che scandisce le nostre giornate, ora dopo ora, pasto dopo pasto, appuntamento dopo appuntamento. Un vero e proprio rituale. Per Lavazza, che quest’anno celebra la trentesima edizione del suo Calendario, chiamarlo “YES! we are OPEN” vuol dire anzitutto inclusività: «Il bar è il mondo ideale dell’», racconta Francesca Lavazza, «sono accoglienti per loro natura, invitano tutti a entrare e l’umanità è ben rappresentata». Courtesy of LavazzaIl barmondo ideale. In effetti, è al bar che ci si incontra, che si parla. In questi luoghi ci si conosce, si fa meno caso alle differenze di classe, di genere, di età. Persone molto diverse tra loro possono trovarsi ...