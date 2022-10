Calcio | Sampdoria - la presentazione di Mister Stankovic

Nella sala stampa del Luigi Ferrari Stankovic ha ringraziato il presidente Marco Lanna e il vicepresidente Antonio Romei, per averlo portato alla."Nelcome nella vita devi avere ...... seduti accanto a lui in conferenza, per averlo portato alla. "Nelcome nella vita devi avere degli obiettivi " afferma il mister - . Se alla Stella Rossa l'obiettivo era vincere il ...La Roma e' rientrata stanotte dalla trasferta in Spagna e lunedi' sara' di nuovo in campo a Marassi per la sfida con la Sampdoria. In dubbio ...La conferenza stampa integrale della presentazione del nuovo allenatore blucerchiato Dejan Stankovic, oggi pomeriggio allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.