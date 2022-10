Bologna | Thiago Motta chiarisce i dubbi sulle condizioni di Arnautovic

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Alla vigilia della sfida contro il Napoli, il nuovo tecnico delha parlato in conferenza stampa soffermandosi sul momento delicato che sta affrontando la squadra. Sul momento della squadra – “I fischi dei tifosi? Tutte queste situazioni devono servire a me come stimolo. La cosa più importante è prepararci al meglio per domenica”.Su– “Oggi non si è allenato, abbiamo domani per valutarlo ma ha ancora molto male alla schiena. Ad oggi è più probabile la sua esclusione. Zirkzee invece può giocare”. Infine un commento sui singoli che possono fare la differenza – “Posch può ricoprire entrambe le fasce. Lo ha già fatto in passato ed è preparato mentre Skorupski, invece, l’ho visto molto concentrato e ...