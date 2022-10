(Di venerdì 14 ottobre 2022) Milano, 14 ott. (Adnkronos) - "La motivazione delrimane ancora". E' quanto si legge nelle motivazioni con cui il Tribunale per i Minorenni diha condannato lo scorso luglio, con rito abbreviato, a 16 anni e quattro mesi un ragazzo, oggi 17enne, per l'dell'amicaGualzetti, uccisa il 27 giugno 2021 sulle colline di Monteveglio, alle porte della città emiliana. L'assassino "ha più volte riferito che la ragazza gli 'urtava i nervi', (...) di aver avvertito una rabbia repressa, di essere stato spinto dalla 'voce', di aver agito per placare la sua rabbia. Incalzato dalla domande dell'autorità inquirente e del giudice, di motivare il terribilee nonostante le varie spiegazioni fornite riguardo 'il demone', 'la voce' che lo avrebbe ...

... i soldi li gestiva lui" Mentre si trovava nel carcere minorile di in attesa del processo, ... Secondo i, in quelle foto Chiara " verosimilmente poteva essere ancora viva ". Alessia ...Anche in relazione a questo comportamento, per i del tribunale dei Minori è evidente "l'... È quanto scrive nelle motivazioni della sentenza il Gup del Tribunale di. Al giovane killer, ... Bologna: giudici, 'omicidio Chiara resta gesto incomprensibile, non c'è movente' Milano, 14 ott. (Adnkronos) - "La motivazione del gesto rimane ancora incomprensibile". E' quanto si legge nelle motivazioni con cui il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha condannato lo ...