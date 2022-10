Calciomercato.com

Milinkovic; Djidji, Schuurs, Rodriguez;, Lukic, Linetty, Aina; Miranchuk; Sanabria, Vlasic. ... Ilè dalla sua parte. Baldanzi E' più pronto della scorsa settimana anche se non è al top. ......principale diper rilanciarsi . La sua Austria, infatti, ha mancato la qualificazione al Mondiale in Qatar e dovrà accontentarsi di sfidare l'Italia in amichevole il 20 novembre. Ildel ... Ag. Lazaro: 'Futuro Il Torino ha opzione per il riscatto, vedremo a fine stagione con l'Inter' Vojvoda, Singo, Ola Aina e Lazaro: quattro giocatori per solo due posti in campo. Tutti gli esterni granata vogliono giocare il derby ...Valentino Lazaro è l’esterno di centrocampo che finora Juric ha utilizzato di più, complici anche gli infortuni di Vojvoda e Singo e l’involuzione di Ola Aina. E ...