Uccellagione in contrada Olivola | deferito un 65enne di Napoli

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella mattinata del 8/10/2022, durante le attività d’istituto poste in essere nei pressi della” in Comune di Benevento e mirate alla prevenzione e repressione dei reati in danno degli animali, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Benevento individuavano un soggetto intento alla pratica vietata dell’“” ovvero la cattura indiscriminata di volatili mediante una rete manovrata con un sistema di fili e corde ed il contestuale utilizzo di un uccellino (usato come richiamo visivo e sonoro per l’avifauna selvatica), legato per il petto e per le zampe con un filo che gli impediva di alzarsi in volo. I militari rinvenivano altresì una gabbia che conteneva altri uccelli della specie “cardellino”, già catturati allo stesso modo, nonché numerosi dispositivi di ...