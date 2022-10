Tennis | Atp Napoli 250 | nel tabellone entra un altro top player

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiArriva unTopad arricchire ilprincipale dell’ATP 250 di. Si tratta del n.16 della classifica mondiale e del n.2 d’Italia Matteo Berrettini, che ha ricevuto una wild card dall’organizzazione dell’evento. Ilta romano, vincitore di 7 titoli Atp in singolare, finalista a Wimbledon nel 2021, semifinalista Slam anche a Melbourne (2022) e a New York (2019) e con un best ranking di n.6 al mondo (31 gennaio 2022), ricoprirà la terza testa di serie dellaCup by Banca di Credito Popolare, alle spalle dello spagnolo Pablo Carreno Busta (2) e del russo Andrey Rublev (1). “Sono felice di annunciare che parteciperò allaCup by Banca di Credito Popolare la ...

Il tennista italiano si dimostra in forma e supera agevolmente il primo ......i quarti dell'250 di Firenze: "Me lo aveva preannunciato qualche giorno fa durante il torneo di Sofia, in Bulgaria. Per me è un amico e un idolo: sono sicuro che farà benissimo nelanche ...Arriva un altro Top Player ad arricchire il tabellone principale dell'ATP 250 di Napoli. Si tratta del n.16 della classifica mondiale e del n.2 d'Italia Matteo Berrettini, che ha ricevuto una wild car ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-441a7a90-b2ab-d798-b281-df64f25d48 ...