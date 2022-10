Studentessa 18enne trovata morta in casa | la scoperta choc e l’arresto della coinquilina

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Jeni Larmour èdopo aver bevuto un cocktail. Non si sa ancora se lei sapesse con esattezza cosa quel drink contenesse. Gli esami tossicologici parlano chiaro: laper aver ingerito alcool e ketamina, in quantità fatali se mischiati. La giovane era unabrillante, raccontano amici e professori e davanti a lei c’era un futuro pieno si lavori e soddisfazioni. Ma il destino aveva altri piani per lei. Jeni è stata risenza vita dai paramedici dell’Università di Newcastle alle prime luci dell’alba anche se pare fosseparecchie ore prima. La ragazza, originaria di Newtownhamilton, in Irlanda del Nord era semplicemente uscita per una serata di divertimento insieme ai suoi amici quando avrebbe assunto un cocktail letale. Consapevole o meno ...

