Striscia | Belen “attapirata” | 31° Tapiro d’oro alla conduttrice argentina

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Staserariceverà illa Notizia su Canale 5 in onda a partire dalle 20.35 La frecciatina di Belén Rodriguez sui suoi social e il vaffan***o pubblicato nelle storie Instagram non sono passati inosservati. Per questo motivo, questa sera ala notizia, Valerio Staffelli consegnerà il 31°. «Nella vita non si discute solo con gli ex compagni, si discute anche con i colleghi», ha dichiarato la showgirl ai microfoni dell’inviato del tg satirico che voleva sapere a chi fosse indirizzato quel commento sui suoi social, aggiungendo che «lui mi ha detto di prendere lezioni di italiano e io lo invito a prendere lezioni di canto». Con quale cantante era ...

Da poco più di una settimana, su Canale 5, è tornatala Notizia , lo storico tiggì satirico ideato da Antonio Ricci . Per i primi sette giorni, ... Il raptus del concorrente suRodriguez: ...Rodriguez è finita al primo posto della classifica de 'I Nuovi Mostri', una delle rubriche più seguite e apprezzate dila Notizia . La showgirl argentina si è piazzata in vetta per ...