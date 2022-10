Senato | La Russa | ' in crisi cittadini attendono risposte da maggioranza e opposizione'

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Innanzi a noi ci sono drammi, paure, preoccupazioni, e penso a quelle deiche chiedono alla politica non solo di raccogliere le loro ansie, le loro necessità, ma anche e soprattutto di risolvere i problemi: penso all'inflazione e al caro energia, che sono un dramma per le famiglie ed hanno innescato per molte imprese il conto alla rovescia, con il rischio più concreto della chiusura. L'Italia non può e non deve fermarsi. Famiglie, imprese, terzo settore e volontariato, cittadine e: tutti chiedono lavoro, dignità, sicurezza, benessere. Tocca a noi,, provare a daregiuste e urgenti. Sono certo che ci proverete". Lo ha affermato il presidente del, Ignazio la, nel suo discorso ...

... che ha aperto l'assemblea in qualità di presidente provvisorio ( "presidente non provvisoria, ma morale del" l'ha definita La). La conclusione del suo discorso è una "sincera promessa": ...Così il leader di FI Berlusconi, lasciando il. "Così non va bene, non devono esserci veti", ... E sullo scambio di battute avuto in Aula con Ladice:"Nessuno scontro. Collaboriamo lealmente ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-86bfb335-fb22-1207-2673-81a0b20a4d ...Roma 13 ottobre 2022 “C'è' l'accordo per votare La Russa al Senato e poi un nome indicato dalla Lega alla Camera “. Lo ha dichiarato Matteo Salvini leader della Lega entrando al Senato per la prima Co ...