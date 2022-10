«Sarà epico» | promette su Instagram

Leggi su iodonna

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Per Chiara Ferragni Sanremo è ufficialmente iniziato. L’imprenditrice digitale, co-conduttrice della prima e dell’ultima serata della 73esima edizione del Festival, ha condiviso sule prime immagini davanti e dentro il teatro Ariston. Leggi anche › Chiara Ferragni co-conduttrice di Sanremo 2023: il colpaccio vincente di Amadeus Chiara Ferragni co-conduttrice del Festival Lo scorso giugno Amadeus, direttore artistico del Festival, annunciò la prima co-conduttrice di Sanremo 2023, in scena dal 7 all’11 febbraio. «Apre e chiude il Festival di Sanremo sul palco dell’Ariston Chiara Ferragni», le sue parole. «Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco» rispose lei su. Dove, a distanza di pochi mesi, ieri ha pubblicato le prime ...