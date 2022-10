Ponte Ognissanti 2022 | cosa fare e dove andare | le fiere | gli eventi e i borghi da visitare il 1 novembre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 13 ottobre 2022) In molti stanno aspettando l’arrivo deldi, per staccare con la routine dopo due mesi di ritorno al tran tran quotidiano. I più fortunati potranno contare su quattro giorni di riposo, nei quali concedersi, magari, anche una piccola vacanza in Italia o all’estero. Le temperature miti di questo periodo lasciano i vacanzieri liberi di scegliere tra una grande varietà di destinazioni. Destinazioni tra le quali sceglierecittà storiche italiane può essere una destinazione interessante, anche per le famiglie. Un’occasione per vedere posti mai visti, approfondendo la conoscenza storica e architettonica di località di pregio. Non di meno, però, c’è chi preferisce optare per una quattro giorni di vacanza all’aperto sfruttando il favore del tempo che sembra riservare ancora qualche giorno di clima tiepido. Tra le ...