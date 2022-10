Pagelle Fiorentina-Hearts 5-1 | voti e tabellino Conference League 2022 23

(Di giovedì 13 ottobre 2022)di5-1, match valevole per la quarta giornata di/23. I viola firmano la seconda vittoria, salendo a sette punti nel girone.: Gollin 6.5, Terzic 6.5, Milenkovic 6, Igor 6,5, Biraghi 7.5 (81? Biraghi sv); Barak 7.5 (81? Bianco sv), Amrbrat 6.5, Mandragora 6.5 (46? Duncan 6); Gonzalez 8, Jovic 7 (46? Saponara 6), Kouamé 7.5 (87? Cabral sv). All: Italiano 7.5: Gordon 4; Atkinson 5 (16? Sibbick 5), Kingsley 4, Cochrane 4, Halliday 5; Devlin 5, Haring 5, Grant 5.5 (46? Smith 5); Forrest 5 (46? Kiomourtzoglu 6), Humphrys 7 (75? Shankland 5), Mckay 6.5 (75? Henderson 5). All: Neilson 4 ARBITRO: BebekRETI: 6? Jovic, 22? Biraghi, 32?, 78? rig. Gonzalez, 38? Barak, 47? Humphrys.NOTE: Serata ...

