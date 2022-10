Le condizioni di Amir Rrahmani

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il difensore Azzurrosarà costretto a restare ai box fino alla sosta per il Mondiale. Tornerà direttamente nel 2023. "La conferma è arrivata dopo gli esami strumentali: lesione del tendine dell'adduttore lungo della coscia sinistra, la diagnosi. Un infortunio che richiede un mese circa di stop. L'ultima partita prima della sosta è il 12 novembre con l'Udinese. Si riprenderà poi il 4 gennaio, e per quella datasarà di nuovo a disposizione.

Tramite un comunicato sul sito ufficiale, la SSC Napoli fa sapere le condizioni di Rrahmani dopo l'infortunio nella partita contro la Cremonese. Non arrivano buone notizie in casa Napoli in merito alle condizioni del centrale difensivo Rrahmani. Il giocatore si era fatto male nell'ultima gara di campionato contro la Cremonese e si attendeva l'esito degli esami per capire l'entità del problema.