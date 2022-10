Il Milan studia i colpi per il futuro | nel mirino due giovani dell’Atalanta

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il calciomercato invernale è ancora lontano, ma ilguidato dalla coppia Maldini – Massara sta già pensando a nuovi possibili innesti per innalzare la qualità della rosa. Confermando la linea verde ormai scelta da tempo, secondo quando riportato da la Repubblica, la società rossonera sarebbe interessata a duecalciatori. calciomercatoatalanta I nomi finiti in cima alla lista dei desideri delsono quelli dei due difensori centrali nerazzurri, Giorgio Scalvini e Caleb Okoli. I due gioiellini si stanno mettendo positivamente in mostra durante questo inizio di campionato, collezionando delle prestazioni di grande qualità. Grazie alle ottime performance, i due calciatori hanno attirato su di loro l’interesse non solo del, ma ...

Spazio Milan

