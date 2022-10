GFVIP | SIGNORINI ELOGIA GINEVRA LAMBORGHINI E NON ESCLUDE UN RIENTRO NELLA CASA

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ottavo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso. Scontri, sorprese, riabilitazioni e ancora Mark Caltagirone. Scontro tutto al femminile al: da un lato Carolina Marconi e Cristina Quaranta, dall’altro Wilma Goich e Patrizia Rossetti. Negli ultimi giorni, le discussioni sono state sempre più accese tra le due fazioni. Chi avrà la meglio? Nel corso della scorsa puntata, Pamela Prati ha raccontato della sua discussa storia d’amore con Mark Caltagirone. La showgirl è entrata in crisi e non sono mancate le reazioni dei suoi coinquilini nel loft di Cinecittà. Infine, un’imperdibile sorpresa per Luca Salatino e una nuova eliminazione. Al televoto ci sono: Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Gegia, Giaele De Donà e Nikita Pelizon. Chi tra loro dovrà abbandonare il gioco? A proposito degli ex inquilini della ...