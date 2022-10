Frasi di ringraziamento | per dimostrare la propria gratitudine

Leggi su dilei

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Sembra scontato ma in realtà non lo è per niente: ringraziare qualcuno per qualcosa è un gesto di riconoscenza eimportante, perché restituisce valore alle cose fatte, all’impegno profuso e alle persone. Al tempo stesso sentirsi riconoscenti fa bene a noi, in quanto ci ricorda l’importanza degli altri nella nostra vita. Troppo spesso ci si dimentica del potere di un grazie, dato alla persona giusta e nel momento giusto. A volte, invece, ci si sente come se quella parola da sola non potesse bastare: ci sono occasioni infatti che meritano un’attenzione in più. Per questa ragione sono molto utili ledi, che contengono le parole migliori da usare al momento giusto. DiLei ha selezionato le citazioni e gli aforismi più famosi perlagratidine in occasioni e ...