Elon Musk | ' Comprate il mio profumo | così compro Twitter' E in due giorni raccoglie 2 milioni di dollari

come Re Mida: qualunque cosa tocca diventa oro. Dopo avere riconfermato l'acquisto di Twitter per la cifra di 44 milioni di euro, il tycoon di Tesla ha deciso di entrare anche nel mondo ...boringcompany.com Aveva affermato di voler acquistare Marte, ma l'idea non è decollata. Sarà, forse, per questo cheha deciso di cambiare completamente galassia e… lanciarsi nell'universo del beauty. Con una proposta - ca va sans dire - assolutamente fuori dagli schemi. - - > Il CEO di Tesla, ...Elon Musk come Re Mida: qualunque cosa tocca diventa oro. Dopo avere riconfermato l'acquisto di Twitter per la cifra di 44 milioni di euro, il tycoon ...Elon Musk entra nel mondo della profumeria con Burnt Hair, un profumo che sa di capelli bruciati, disponibile dal prossimo anno ...