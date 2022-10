Corsa disperata in ospedale | bimbo di 18 mesi muore tra le braccia della mamma

Per Atena, dopo ladal veterinario, purtroppo non c'è stato nulla da fare. 'È morta poco fa dopo dolori strazianti. Il veterinario l'ha ricoverata nell'arco di quindici minuti e ...Il dramma si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì e si è sostanziato in quellaverso l'ospedale di Teramo. Bimbo di 15 mesi morto in auto Secondo una prima ricostruzione ...Un bambino di 18 mesi è morto la notte tra martedì e mercoledì durante una disperata corsa verso l’ospedale di Teramo ...Bimbo di 15 mesi morto in auto durante la corsa verso l'ospedale di Teramo, sulla piccola salma è stato disposto un esame tanatologico di chiarimento ...