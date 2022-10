Chiellini a sorpresa | “Mi rivedo in Di Lorenzo per un motivo”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Per la prima volta nella sua storia il Napoli si qualifica agli ottavi di finale di Champions League con due gare d’anticipo. Gli azzurri hanno fatto bottino pieno nelle prime quattro partite del girone e sono il miglior attacco della competizione con 17 reti all’attivo. Al termine della vittoria di questa sera per 4-2 contro l’Ajax, è intervenuto Giorgioai microfoni di Sky. L’ex Juventus ha elogiato l’avvio di stagione del Napoli e si è soffermato in particolare su due azzurri: il capitano Giovanni Die Giacomo Raspadori. Raspadori Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) DI seguito quanto evidenziato: “Da quando ha ereditato la fascia da Insigne, mi sembra che Disia cresciuto ulteriormente. A volte capita, è successo anche a me quando ho preso quella di Buffon. Riesce a trasmettere la ...

