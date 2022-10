Carolina | le urlano offese fuori dalla casa del GF Vip | la sua risposta

Leggi su biccy

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Non solo Ginevra, Gegia, Giovanni, Elenoire, Patrizia, Wilma e Charlie, ancheMarconi non ha saputo capire Marco Bellavia e con lui ha usato parole inappropriate. La gieffina due settimane fa ha dato del patetico al suo coinquilino e questo ha mandato su tutte le furie la Regina de Roma (che è anche finita in questura). La patrona dei megafoni domenica scorsa si è appostatadel GF Vip ed ha urlato: “Gegia fai schifo hai fatto del bullismo. Hai fatto passare Marco per un maniaco e ti devi vergognare. E tuinvece sei lo schifo d’Italia. Fate tutti schifo e siete entrati nellacon un copione. E dovreste uscire tutti, fatelo tanto nessuno vi guarda più.vergogna! L’unico che si salva è Luca, sei er mejo de tutti. Luca esci ...