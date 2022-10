(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Il Napoli ha sconfitto per 4-2 l’Ajax allo Stadio Maradona e si è matematicamente qualificato agli ottavi di finale di Champions League. Nel post partita, Lucianoha parlato instampa della vittoria di stasera del Napoli. Ecco quanto evidenziato: Grande prestazione del Napoli?“La risposta è che iunaportato alle stelle l’orgoglio napoletano. Il loro entusiasmo ci riempie di soddisfazione”. Dasi riparte?“Ripartiamo dalche bisogna lavorare in maniera corretta: vedremo le cose che abbiamobene e le cose che abbiamomale. Mi fa piacere che poi questa squadra abbiamo...

Spazio Napoli

Lucianoquesta volta getta la maschera e si mostra più chedopo il 4 - 2 del Napoli all' Ajax . Gli azzurri sono l'unica squadra a punteggio pieno in Champions dopo quattro giornate e ..."Sono. Daniele è stato uno dei miei ragazzi sin dall'inizio della mia avventura nel ... Di sicuro avere avuto maestri come Capello,e Luis Enrique alla Roma oltre che Lippi e Conte ... Spalletti soddisfatto in conferenza: “I ragazzi hanno fatto una cosa immensa” Luciano Spalletti è soddisfatto dopo la vittoria con l' Ajax e la qualificazione agli ottavi di Champions League. "Alleno dei ragazzi che hanno fatto una cosa immensa stasera - ha spiegato il tecnico ...Il Napoli ha trovato il gol del vantaggio contro l'Ajax dopo pochi minuti di gioco con Hirving Lozano. Dopo appena 4 minuti di gioco il Napoli ha trovato il gol del vantaggio nella gara di Champions L ...